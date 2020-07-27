2020/07/27 | 10:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: اعمال تنظيف في شط ال ابراهيم من الترسبات والشمبلان لتأمين حصة مائية لمحطات مياه سيد دخيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: اعمال تنظيف في شط ال ابراهيم من الترسبات والشمبلان لتأمين حصة مائية لمحطات مياه سيد دخيل) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: اعمال تنظيف في شط ال ابراهيم من الترسبات والشمبلان لتأمين حصة مائية لمحطات مياه سيد دخيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).