علي عدنان يودع الدوري الأميركي MLS

2020/07/27 | 10:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … ودع فانكوفر وايتكابس الكندي، منافسات الدوري الأميركي MLS بعد خسارته امام سبورتنج كانساس سيتي بركلات الترجيح.المباراة أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي من دون اهدافن ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لكانساس سيتي بنتيجة 3-1.وشارك نجم المنتخب الوطني العراقي علي عدنان اساسياً […]

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