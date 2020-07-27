2020/07/27 | 10:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس دائرة آسيا وأستراليا، السفير علي محمد ياسين مع نظيره البنغلاديشيّ في العراق أبو مكصود محمد فرهاد، أوضاع العمالة النغلاديشيّة في البلاد.وذكر بيان عن وزارة الخارجية تلقته “تقدم” ان “رئيس دائرة آسيا وأستراليا السفير، علي محمد ياسين، التقى مع السفير البنغلاديشيّ في العراق أبو مكصود محمد فرهاد”.وأضاف “الجانبان بحثا عدداً من موضوعات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوضاع العمالة البنغلاديشيّة في العراق على طاولة الخارجية وكالة تقدم الاخبارية.

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