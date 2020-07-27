الصحة العالمية تحذر العراق من زيادة الاصابات بفايروس كورونا في العيد

2020/07/27 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … حذرت منظمة الصحة العالمية، من ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا بالعراق خلال عيد الأضحى في حال إقامة التجمعات والزيارات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي، مبينةً أن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، لكنها أشارت إلى أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية وفي حال الاستمرار بهذه الاجراءات ستتم السيطرة على […]

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