مصدر : تكليف علي محسن هاشم بمهام مدير شركة الخطوط الجوية العراقية

2020/07/27 | 10:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….أفاد مصدر مطلع، بتكليف علي محسن هاشم بمهام مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية وكالة ، فيما اكد المصدر على إعفاء مناف عبد المنعم من مهام مدير عام ومعاون مدير الشركة”.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، “تم تكليف علي محسن هاشم بمهام مدير علم شركة الخطوط الجوية العراقية/ […]

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