الملحق العسكري الايراني يلتقي وزير داخلية العراق

2020/07/27 | 10:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مصطفى مراديان الملحق العسكري الايراني في العراق بوزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي وتباحثا شؤون البلدين وتطوير العلاقات بينهما....

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