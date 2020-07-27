نائبة عنها: بابل أصبحت بؤرة الفساد والاسوأ خدميا

2020/07/27 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وصفت النائبة السابقة عن محافظة بابل زينب الطائي ، الاثنين ، المحافظة بأنها بؤرة الفساد، معتبرة أن العيش في بابل يمثل حزاما ناسفا ملفوفا حول المحافظة.وقالت الطائي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “بابل اصبحت اسوأ محافظة من ناحية الخدمات وابسط مقومات العيش للمواطن غير موجودة”.وأضافت أن “المحافظة خربة لا […]

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