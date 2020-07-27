2020/07/27 | 10:31 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد..
وصفت النائبة السابقة عن محافظة بابل زينب الطائي ، الاثنين ، المحافظة بأنها بؤرة الفساد، معتبرة أن العيش في بابل يمثل حزاما ناسفا ملفوفا حول المحافظة.
وقالت الطائي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “بابل اصبحت اسوأ محافظة من ناحية الخدمات وابسط مقومات العيش للمواطن غير موجودة”.
وأضافت أن “المحافظة خربة لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة عنها: بابل أصبحت بؤرة الفساد والاسوأ خدميا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وصفت النائبة السابقة عن محافظة بابل زينب الطائي ، الاثنين ، المحافظة بأنها بؤرة الفساد، معتبرة أن العيش في بابل يمثل حزاما ناسفا ملفوفا حول المحافظة.
وقالت الطائي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “بابل اصبحت اسوأ محافظة من ناحية الخدمات وابسط مقومات العيش للمواطن غير موجودة”.
وأضافت أن “المحافظة خربة لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة عنها: بابل أصبحت بؤرة الفساد والاسوأ خدميا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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