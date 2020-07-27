السلطان الفاتح كما رآه الأرثوذكس والكاثوليك والأرمن

2020/07/27 | 10:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ اللحظة الأولى لفتح القسطنطينية “إسطنبول” عام 1453م/ 857هـ، شرع السلطان الشاب محمد الثاني “الفاتح” في تطبيق رؤيته لعاصمته العثمانية الجديدة، ولم يردها مدينة تركية أو إسلامية فحسب، بل حرص على أن تعكس التنوع العرقي والثقافي الهائل لإمبراطوريته الآخذة في … Readmore

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