ارتفاع اسعار الذهب الى أكثر من 1930 دولاراً للأونصة بسبب التوترات الامريكية-الصينية

2020/07/27 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، في أسواق السلع إلى أكثر من 1930 دولاراً للأونصة بعد تصاعد التوترات بين أميركا والصين على أثر إغلاق قنصليتين إحداهما صينية والأخرى أميركية.إذ صعدت أسعار الذهب بنحو 1.6%، إي بأكثر من 30 دولاراً، ليصل سعر … Readmore

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