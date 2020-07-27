نائب عن سائرون: العراق معرض الى انهيار اقتصادي

2020/07/27 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..ابدى النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الاثنين ، مخاوفه من احتمال تعرض البلاد إلى انهيار اقتصادي اذا لم يتم العمل سريعا على وضع خطة انقاذ يشارك فيها الجميع.وقال المكصوصي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اقتصاد البلد معرض للانهيار في أية لحظة وعودته للحياة مرهون بتنشيط القطاع الخاص”.وأضاف أن “تهاوي […]

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