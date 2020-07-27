هبوط أسعار النفط بعد عودة ارتفاع إصابات كورونا

2020/07/27 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة زيادة إصابات "كورونا" تحديداً في الول...





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