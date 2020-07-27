ثلاث محافظات تسجل 52 درجة مئوية.. درجات الحرارة في عموم العراق

2020/07/27 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت الهيأة العامة للأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة في ...





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