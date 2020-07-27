القبض على مثيري نزاع مسلح في البصرة

2020/07/27 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاثنين، القبض على مثيري مشاجرة مسلحة في أحد مناطق المحافظة وضبط بحوزتهم أسلحة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعد ورود اخبار بوجود مشاجرة في منطقة الرباط على الفور تم تشكيل قوة من فوج الطوارئ الأول و تطويق المنطقة وتمت السيطرة على المشاجرة و القاء القبض متهمين اثنين من مثيري المشاجرة وضبط بحوزتهم ٢ بندقية كلاشنكوف و تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة".

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بغداد اليوم-بغداد

تظاهر العشرات من أهالي دور مندلي في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، احتجاجا على تردي الخدمات والغياب التام للكهرباء والماء.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "العشرات من أهالي دور مندلي في قضاء بلدروز ٣٠كم شرق بعقوبة،

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، بيانا بشأن الاحداث التي حصلت في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، معبرة عن قلقها واسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين.

وجاء في البيان الرسمي الذي اصدرته المفوضية و

بغداد اليوم- ذي قار

اقدم عدد من المحتجين الغاضبين على تردي خدمة الطاقة الكهربائية بمحافظ ذي قار، اليوم الاثنين، على غلق احد الجسور الحيوية وسط المحافظة.

وقال مراسلنا ان العشرات من المتظاهرين اقدموا على غلق جسر الحضارات في مدينة الناصرية وسط

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