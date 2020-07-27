بعد ليلة دامية في العاصمة.. قطع للطرق واعتصامات في الناصرية وديالى

2020/07/27 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد ليلة دامية في ساحة التحرير فتحت فيها القوات الأمنية النار على المتظاهرين وقتلت اثنين منهم على الأقل وجرحت العشرات بعد أن أقدم المتظاهرون على قطع الطرق وحرق الإطارات، تبعها تصعيد في عدة محافظات أخرى.ومنذ ساعات الصباح الأولى شرع متظاهرون في مدينة الناصرية بقطع جسر الحضارات احتجاجاً على تردي الخدمات.محتجون […]

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