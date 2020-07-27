وزير التعليم يتفقد الامتحانات النهائية الالكترونية في 25 جامعة وكلية

2020/07/27 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الامتحانات النهائية الالكترونية في خمس وعشرين جامعة وكلية عبر دائرة إلكترونية مغلقة.واكد الوزير في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، انه وأثناء الجولة التفقدية التي رافقه فيها وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي اغسان حميد عبد المجيد، أن “الجامعات العراقية كلها […]

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