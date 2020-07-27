الدولار يهوي بعد بيانات سلبية أمريكية

2020/07/27 | 10:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هوى الدولار، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ابتعاد المستثمرين عن عملة الاحتياطي العالمية، ومع تعثر خطى التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.ونزلت العملة الأمريكية لأقل مستوى في أربعة أشهر أمام الين الياباني، وإلى أدنى مستوى في 22 شهرا أمام اليورو، وسجلت أدنى مستوى لها في خمسة أعوام أمام الفرنك السويسري، بينما سجل الذهب […]

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