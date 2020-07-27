انخفاض أسعار النفط وسط التوتر بين أميركا والصين

2020/07/27 | 10:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما دفع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في اتجاه أصول الملاذ الآمن.وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.2% إلى 43.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:03 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجع خام “غرب تكساس الوسيط الأمريكي” بنسبة 0.2% أيضا إلى 41.22 دولار […]

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