2020/07/27 | 10:53 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة و6 محافظات تسجل فوق الـ50 درجة غداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 10:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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