الربيعي : الفاسدين في هيأة الاعلام والاتصالات هم من جددوا رخص الهاتف النقال

2020/07/27 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد النائب علاء الربيعي وجود تعاون قضائي للتحقيق بتجديد عقود شركات الهاتف النقال ، فيما اكد ان الفاسدين في هيأة الاعلام والاتصالات هم من يقفون خلف قرار تجديد رخص الهاتف النقال .وقال الربيعي في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، ان “مجلس النواب برئاسته واعضائه يتحملون المسؤولية الكاملة ازاء […]

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