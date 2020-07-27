2020/07/27 | 11:08 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
هددت طهران، الاثنين، الولايات المتحدة بأنها ستجعلها تندم على اعتراضها مؤخرا لطائرة الركاب الإيرانية، الذي وصفته بـ”تهديد إرهابي في غاية الخطورة”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: “اختبر الأمريكيون كافة أنواع القرصنة مع إيران، وانتقلوا من القرصنة البحرية إلى القرصنة الجوية، وإن اعتراض طائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية واللبنانية أمر خطير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: سنجعل أمريكا تندم على اعتراضها الطائرة الإيرانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هددت طهران، الاثنين، الولايات المتحدة بأنها ستجعلها تندم على اعتراضها مؤخرا لطائرة الركاب الإيرانية، الذي وصفته بـ”تهديد إرهابي في غاية الخطورة”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: “اختبر الأمريكيون كافة أنواع القرصنة مع إيران، وانتقلوا من القرصنة البحرية إلى القرصنة الجوية، وإن اعتراض طائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية واللبنانية أمر خطير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: سنجعل أمريكا تندم على اعتراضها الطائرة الإيرانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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