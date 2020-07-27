طهران: سنجعل أمريكا تندم على اعتراضها الطائرة الإيرانية

2020/07/27 | 11:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هددت طهران، الاثنين، الولايات المتحدة بأنها ستجعلها تندم على اعتراضها مؤخرا لطائرة الركاب الإيرانية، الذي وصفته بـ”تهديد إرهابي في غاية الخطورة”.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: “اختبر الأمريكيون كافة أنواع القرصنة مع إيران، وانتقلوا من القرصنة البحرية إلى القرصنة الجوية، وإن اعتراض طائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية واللبنانية أمر خطير […]

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