الكربولي يتوعد الكاظمي : ضرب شباب التحرير خطيئة سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً

2020/07/27 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..توعد رئيس حزب الحل جمال الكربولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانه سيدفع ثمنا باهظا لاتخاذه قرار ضرب شباب ساحة التحرير ، مؤكدا ان هذا القرار يعتبر خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً لأجلها.وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين , إن “ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً […]

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