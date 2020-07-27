المئات من اهالي قضاء الهندية في كربلاء يتظاهرون احتجاجا على تردي الكهرباء

2020/07/27 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..تظاهر المئات من اهالي قضاء الهندية في كربلاء، الاثنين، امام مبنى القائممقامية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في القضاء.وقال مراسل /المعلومة/، ان المئات من اهالي قضاء الهندية تجمعوا امام مبنى القائممقامية احتجاجا على سوء التجهيز بالطاقة الكهربائية التي تنقطع في كثير من الاحياء لمدة 16 ساعة باليوم الواحد.واضاف ان […]

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