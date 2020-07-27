2020/07/27 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة برلمانية: سننجز الصيغة النهائية لقانون جرائم المعلوماتية.. وننتظر اول جلسة للتصويت عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 12:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية: سننجز الصيغة النهائية لقانون جرائم المعلوماتية.. وننتظر اول جلسة للتصويت عليه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية: سننجز الصيغة النهائية لقانون جرائم المعلوماتية.. وننتظر اول جلسة للتصويت عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).