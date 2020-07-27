لجنة الأمن : وضع اللمسات الأخيرة على قانون جرائم المعلوماتية

2020/07/27 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قالت لجنة الأمن والدفاع ، إنها تضع اللمسات الأخيرة على قانون جرائم المعلوماتية، ليكون أول قانون جاهز للتصويت في حال عقد البرلمان جلساته.وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين , إن “اجتماع اليوم سيناقش هذا القانون لتهيئته ووضع اللمسات الأخيرة عليه، وفي حال تم عقد جلسة للبرلمان […]

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