المكتب الإعلامي للكعبي ينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إليه

2020/07/27 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، توضيحا بشأن تصريحات منسوبة اليه حول ازمة الكهرباء.

ونفى المكتب في بيان، التصريحات الإعلامية التي روجت لها بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي وصفها بالمشبوهة والممولة من الفاسدين، والتي تضمنت تصريحا مزورا حول ازمة الكهرباء، وأنها مشكلة متوارثة من زمن النظام السابق، داعيا جميع وسائل الاعلام المحلية والدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي الرصينة، للانتباه الى الصفحات المشبوهة التي استشعر اصحابها ومموليها بالخوف على مصالحها، حسب تعبير البيان، وإستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، فيما أشار البيان الى سعي الكعبي للكشف الكامل عن كل عمليات هدر المال العام، وملاحقة الفاسدين وتعريتهم أمام الرأي العام العراقي والقانون.

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