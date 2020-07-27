2020/07/27 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة العمليات المشتركة توضيحا بشأن أنباء رغبة التحالف الدولي الانسحاب من جميع القواعد في العراق واقتصار بقائها في قاعدتين فقط.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي في تصريح إن انسحاب قوت التحالف يخضع لاتفاق بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي وفق جدول زمني وأن التسليم يجري وفق ذلك الاتفاق، مشيرا إلى أن مسألة تغيير الاتفاق وفق الحاجة للتدريبات تعود إلى الحكومة وفق متطلبات الأوضاع التي تمر بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي: انسحاب قوات التحالف يتم باتفاق مع الحكومة العراقية وفق جدول زمني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي: انسحاب قوات التحالف يتم باتفاق مع الحكومة العراقية وفق جدول زمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).