نادي امانة بغداد يجري مسحة طبية على لاعبيه استعدادا للدوري الممتاز

2020/07/27 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي امانة بغداد، الرياضي، الاثنين، اجراء المسحة الطبية على لاعبيه استعدادا لدوري الكرة الممتاز.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “نادي امانة بغداد الرياضي، ااجرى صباح اليوم، فحص المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، في احدى القاعات الرياضية في مقر وزارة الشباب والرياضة المعدة لهذا الغرض”.[…]

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