2020/07/27 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني- اعلنت شرطة محافظة كربلاء، الاثنين، القبض على متهم، قام بكسر زجاج العجلات وسرقتها.وذكرت الشرطة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” ،نسخة منه انه في إطار توجيهات قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمدهناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء تعتقل متهم بكسر زجاج العجلات وسرقتها المركز الخبري الوطني.

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