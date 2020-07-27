وزارة النفط تؤكد عدم وجود أزمة في مادة البنزين في عموم البلاد

2020/07/27 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكدت وزارة النفط، عدم وجود أزمة بنزين في عموم البلاد، فيما عزت إغلاق بعض محطات الوقود إلى الصيانة.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي تابعته المستقلةاليوم الاثنين , إن “الوزارة تستغل حظر التجوال في الوقت الراهن لاجراء صيانة لعدد من محطات الوقود”، مشيراً إلى “عدم وجود أزمة في مادة […]

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