الصحَّة: لم نسجل وفيات بسبب نقص الأوكسجين

2020/07/27 | 12:22 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة /بغداد..
أكدت وزارةُ الصحة، الاحد، عدم تسجيل وفيات ناجمة عن قلة تجهيز الاوكسجين في المستشفيات ومراكز الحجر.
وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنّ “الدائرة لم تسجل أي أزمة في توفير الاوكسجين على الرغم من استيعاب المستشفيات أعداداً كبيرة من مرضى كورونا”، لافتا إلى “وجود كميات كافية من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحَّة: لم نسجل وفيات بسبب نقص الأوكسجين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت وزارةُ الصحة، الاحد، عدم تسجيل وفيات ناجمة عن قلة تجهيز الاوكسجين في المستشفيات ومراكز الحجر.
وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنّ “الدائرة لم تسجل أي أزمة في توفير الاوكسجين على الرغم من استيعاب المستشفيات أعداداً كبيرة من مرضى كورونا”، لافتا إلى “وجود كميات كافية من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحَّة: لم نسجل وفيات بسبب نقص الأوكسجين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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