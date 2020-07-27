الصحَّة: لم نسجل وفيات بسبب نقص الأوكسجين

2020/07/27 | 12:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /بغداد..أكدت وزارةُ الصحة، الاحد، عدم تسجيل وفيات ناجمة عن قلة تجهيز الاوكسجين في المستشفيات ومراكز الحجر.وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنّ “الدائرة لم تسجل أي أزمة في توفير الاوكسجين على الرغم من استيعاب المستشفيات أعداداً كبيرة من مرضى كورونا”، لافتا إلى “وجود كميات كافية من […]

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