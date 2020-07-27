2020/07/27 | 12:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون يتجمعون أمام محطة كهرباء في ذي قار ويهددون بالتصعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يتجمعون أمام محطة كهرباء في ذي قار ويهددون بالتصعيد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يتجمعون أمام محطة كهرباء في ذي قار ويهددون بالتصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).