الا إستقرار في العراق.. حقائق ومعالجات

2020/07/27 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هادي حسن عليوي ـ يشكل التصدي لإشكالية الاستقرار السياسي لبلد مضطرب مثل العراق..تحديا لكل باحث في مستقبل العراق..خاصة للمختصين بتاريخ العراق المعاصر.ـ الأهم من ذلك أن يمتلك المرء...أكمل القراءة ←

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