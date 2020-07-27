الخطابي ويارالله يبحثان سبل التعاون لتأمين حدود محافظة كربلاء

2020/07/27 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي مع رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يار الله ، سبل التعاون لتأمين حدود المحافظة".

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