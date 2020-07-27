2020/07/27 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نفت وزارة النفط، الاثنين، وجود ازمة لمادة “البنزين” في عموم البلاد، مبينة ان غلق بعض محطات الوقود كان لغرض إجراء الصيانة لها.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح لجريدة الصباح،ان “الوزارة تستغل حظر التجوال في الوقت الراهن لاجراء صيانة لعدد من محطات الوقود”، منوها بـ “عدم وجود ازمة في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تنفي وجود ازمة لمادة “البنزين” في عموم البلاد المركز الخبري الوطني.

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