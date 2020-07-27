2020/07/27 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الاثنين، بيانا بخصوص أحداث التحرير أمس.وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، إن فرق المفوضية تواصل رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، وتعبر عن قلقها وأسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان تصدر بيانا بخصوص أحداث التحرير أمس المركز الخبري الوطني.

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