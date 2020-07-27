شركة تبيع 60 مليون جرعة “لقاح محتمل” ضد كورونا لدولة أوروبية

2020/07/27 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع انتشار الجائحة وعدم انحسار معدل الإصابات بفيروس كورونا في العديد من بلدان العالم، تعمل دول على تطوير 166 لقاحاً محتملاً ضد كوفيد ـ 19.ومن بين هذا العدد يجري تطوير لقاح بواسطة فالنيفا غرب فرنسا، حيث باعت شركة الأدوية الأوروبية 60 مليون جرعة من لقاحها المحتمل للمملكة المتحدة، بحسب تقرير لشبكة […]

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