كرستيانو رونالدو يهدي لقب الدوري الإيطالي إلى فئة معينة

2020/07/27 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علق نجم نادي يوفنتوس كرستيانو رونالدو اليوم الإثنين على تتويجه مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي.وأهدى رونالدو عبر صفحته الرسمية في انستغرام الفوز بالبطولة إلى جميع عشاق يوفنتوس، لكنه خصص منهم أولئك الذين عانوا من وباء كورونا والذي تسبب بمعاناة الجميع في العالم.View this post on Instagram Ecco fatto! Campioni d’Italia […]

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