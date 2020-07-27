بلدية كربلاء : هناك قبور وهمية و تجاوزات في شوارع مقبرة وادي السلام

2020/07/27 | 12:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أكدت مديرية بلدية محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، وجود مقابر وهمية وتجاوزات في شوارع مقبرة وادي السلام ، وبيع التجاوزات للمواطنين من داخل وخارج المحافظة .وقال اعلام المديرية في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المديرية عقدت اجتماعا في مكتب الاشراف على مقبرة وادي […]

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