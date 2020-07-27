الحشد الشعبي يجهز 41 متوفيا بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/27 | 12:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /بغداد..أكمل اللواء الثاني بالحشد الشعبي وطبابة الحشد الشعبي، الاثنين، تجهيز 41 متوفيا بكورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الفريق التطوعي للواء الثاني بالحشد الشعبي وطبابة الحشد الشعبي قاما باستقبال وتجهيز جثامين 41 متوفيا من ضحايا فيروس كورونا في مقبرة وادي […]

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