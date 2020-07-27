محنة الكاظمي

2020/07/27 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فلاح المشعل هل توهم السيد مصطفى الكاظمي بنصوص المفاهيم السياسية التقليدي بأن السلطة تمنح القوة لمن يقف على رأسها ؟ وإذا كان الجواب نعم، يكون قد ابتعد كثيرا عن الواقعية...أكمل القراءة ←

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