بعد التحري ومتابعة كاميرات المراقبة.. اعتقال متهم ألقى رمانة على منزل في بغداد

2020/07/27 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفادت وزارة الداخلية، الاثنين (27 تموز 2020)، بالقاء القبض على متهم ألقى رمانة يدوية على منزل في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين لقيامه باستهداف إحدى الدور السكنية في منطقة حي الجامعة بمحافظة بغداد برمانة يدوية".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد التحري والتفتيش ومتابعة الكامرات، ونصب كمين محكم في منطقة حي الشهداء"، مشيرة إلى "تدوين أقوال المتهم وإحالته إلى الجهة المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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ووقعت في الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين،

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وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "العشرات من أهالي دور مندلي في قضاء بلدروز ٣٠كم شرق بعقوبة،

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