الكشف عن مضمون رسالة وجهها الرئيس الإيراني السابق إلى محمد بن سلمان

2020/07/27 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

وجه الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ...





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