نائب يقترح حلاً للسيطرة على المنافذ الحدودية دون الاستعانة بقوات عسكرية

2020/07/27 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، حسين اليساري، الاثنين، عن حل للسيطرة على المنافذ الحدودية دون الاستعانة بالقوات العسكرية.

وقال اليساري في حديث خاص لـ(بغاد اليوم)، إن "الحكومة العراقية بإمكانها السيطرة على ملف المنافذ العراقية الكترونيا دون الاستعانة بالقوات العسكرية".

واضاف أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يؤكد بشكل مستمر على ضرورة فرض سلطة القانون ومحاربة الفساد في المنافذ الحدودية، لكن هذه الاجراءات اذا لم تشمل جميع منافذ البلاد بما فيها إقليم كردستان".

وبين أن "عملية السيطرة على المنافذ عن طريق استبدال اشخاص باخرين فقط لن تنجح مال لم يكن هناك تنظيم وادارة صحيحة لعمل جميع المنافذ".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت السبت (18 تموز 2020)، اتخاذ إجراءات صارمة لفرض القانون وهيبة الدولة بجميع المنافذ الحدودية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن الفريق عبد الأمير الشمري، قوله إن "قوة عسكرية ستصل قريباً لمسك منفذ زرباطية، ومهمتها مسك المنفذ ومحاربة الفساد".

وأضاف الشمري، أن "زيارة منفذ زرباطية تهدف إلى الاطلاع على المكان وتوفير المستلزمات الضرورية"، مؤكداً أن "إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون وهيبة الدولة على جميع المنافذ".

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بغداد اليوم- بغداد

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واعلنت رئاسة البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بدء جلسة برلمان كردستان، برئاسة ريواز فايق وحضور النصاب القانوني

بغداد اليوم ـ بغداد

نفى المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الاحد، تصريحات نسبت للأخير بشأن ازمة الكهرباء.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إننا "ننفي التصريحات الإعلامية التي روجت لها بعض صفحات التواصل ا

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو مجلس النواب العراقي، اسعد المرشدي، الأحد، 26 تموز، 2020، عن جهة سياسية مرتبطة بقوى إقليمية تسيطر عل ملف الكهرباء في العراق.

وقال المرشدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قضية الكهرباء لها بعد سياسي وتسيطر عليه ق

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