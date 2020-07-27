الامم المتحدة تشجب أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت في بغداد

2020/07/27 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … علقت الأمم المتحدة ، على أحداث ساحة التحرير الأخيرة، فيما رحبت بالتزام الحكومة إجراء تحقيق بشأن الواقعة، ومحاسبة المقصرين.وشجب بيان للأمم المتحدة تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، ” أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الليلة الماضية، ونرحب بالتزام الحكومة بالتحقيق ومحاسبة الجناة”.وأضاف، “العراقيون في وضع صعب […]

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