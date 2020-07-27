الديوانية.. تحديد تشغيل المولدات الاهلية بـ 16 ساعة بالتناوب مع الوطنية

2020/07/27 | 12:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الديوانيةأعلنت الحكومة المحلية في الديوانية ،الاثنين، تحديد ساعات تشغيل المولدات الاهلية من الساعة (12 ظهرا حتى 4 من فجر اليوم التالي) بالتناوب مع انقطاع التيار الكهربائي.وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في بيان إنه تم الزام صاحب المولدات بنصب مولدة إخرى إحتياط جاهزة للعمل تنوب عن عمل الإولى في حال تعرضها لعطل وفي حال مخالفة ذلك يلزم صاحب المولدة بدفع غرامة مقدارها 500 الف دينار.واشار الى تحديد سعر الأمبير الواحد لشهر آب بخمسة آلاف دينار والإلتزام بساعات التشغيل وعدم تأخير تشغيل المولدة اكثر من عشر دقائق وعلى خلاف ذلك يعتبر مخالفة قانونية.

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