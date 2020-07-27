الصحة العالمية تحذر: العراق لم يخرج من مرحلة الخطر

2020/07/27 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالعراق خلال عيد الأضحى في حال إقامة التجمعات والزيارات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي

رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، قال إن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، ولا يمكن تجنب سيناريو تعرض البلاد لموجة شديدة إلا بالالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكفوف والكمامات للتخفيف من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

واعتبر حتاحت ان شدة الخطورة تختلف من دولة الى اخرى تبعاً لمدى التقيد بالتعليمات التي سيطرت من خلالها بعض الدول على انتشار الجائحة داعيا الى ضرورة التركيز على الحد من الاتصالات بين الناس.

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