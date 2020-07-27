نجم ريال مدريد الياباني ينافس “ميسي” بترتيب مهم في الدوري الاسباني

2020/07/27 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … احتل الياباني تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد المعار إلى مايوركا مركزاً مذهلاً في قائمة أفضل المراوغين في الدوري الإسباني خلال الموسم المنتهي، ليبرهن على أنه واحد من أبرز المواهب الصاعدة بقوة.وتعاقد ريال مدريد مع كوبو في الصيف الماضي بعد منافسه شرسة من ناديه السابق برشلونة، وقرر زين الدين زيدان إعارة اللاعب لكي […]

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