إصابة امرأة وطفليها جراء قصف سعودي على صعدة

2020/07/27 | 12:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /بغداد..أصيبت امرأة وطفليها بجروح، اليوم الاثنين، جراء قصف سعودي استهدف قرى حدودية آهلة بالسكان في محافظة صعدة.وأفاد موقع “المسيرة نت” بإصابة امرأة وطفلتيها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية صعدة.يأتي ذلك في سياق الجرائم والاعتداءات اليومية التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين في […]

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