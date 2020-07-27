شاهد: بعد ليلة دامية في التحرير.. اعتداءات تطال حملة الشهادات العليا

2020/07/27 | 12:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض عدد من متظاهري حملة الشهادات العليا المعتصمين أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاعتداءات من قبل القوات الأمنية، فضلًا عن حماية الوزارة، وذلك بعد ليلة دامية في ساحة التحرير تسببت باستشهاد متظاهرين إثنين.🔴 اهكذا تبنى الاوطان ؟؟ اعتداء على حملة الدراسات العليا المتواجدين والمرابطين باعتصام امام وزارة التعليم العالي […]

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