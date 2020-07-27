النجيفي يعلق على احداث تظاهرات الخلاني

2020/07/27 | 12:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، اثيل النجيفي، على احداث التظاهرات في ساحة الخلاني وسط بغداد، ليلة امس الاحد.وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر”، “ارهابيون ، بعثيون ، ساحات الذل والمهانة ، الجوكر وعملاء السفارات ، الميليشيات … كلها ادعاءات تعبر عن العجز في معالجة الاخطاء السياسية وتبرير لاستخدام الحل العسكري القاتل”.وأضاف “لقد …

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